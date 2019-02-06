РИАМО - 6 фев. Информация СМИ об обнаружении тела девятого погибшего при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре не соответствует действительности, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили о том, что тело девятого погибшего обнаружили на месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре.

«Информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что число погибших при пожаре на Никитском бульваре в Москве возросло до девяти, не соответствует действительности», – сказала собеседник агентства.

В ночь на 4 февраля в одной из квартир жилого дома в центре столицы на Никитском бульваре произошло возгорание, в результате которого погибли восемь человек, среди которых двое детей.

По сведениям ряда СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В расследовании принимают участие криминалисты Центрального аппарата СКР.