РИАМО – 6 фев. В январе лучше всех сотрудничали с Госадмтехнадзором Подмосковья торгово-промышленные палаты (ТПП) Королева, Химок и Сергиева Посада, всего предпринимателям региона было выдано свыше 150 предупреждений о нарушениях в сфере чистоты и благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На совещании при президенте ТПП Московской области были рассмотрены результаты совместных мероприятий представителей местных ТПП и сотрудников территориальных отделов Госадмтехнадзора по выявлению нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства на объектах бизнеса.

«В результате приведено в порядок без штрафов 111 объектов предпринимателей. Самыми результативными стали «походы чистоты» в городских округах Королев и Химки, а также Сергиево-Посадском районе», – отмечается в сообщении.

В итоге до принятия официальных административных мер местные предприниматели Королева устранили 23 нарушения, в Химках и Сергиевом Посаде исполнено по пять сообщений общественных контролеров.

«Всего за январь было выдано 154 предупреждения региональным предпринимателям, из них 111 уже исполнено. С 2016 года Госадмтехнадзор стал привлекать к наведению чистоты и порядка представителей ТПП», – уточняется в материале.

В результате было получено прорывное увеличение количества устраненных нарушений на объектах регионального предпринимательства.

«Так, в 2016 году устранено 764 нарушения, а 2017 уже вдвое больше. За 2018 год членами ТПП было проведено свыше 360 рейдов и выдано 1566 сообщений, из которых 1350 были решены предпринимателями», – добавляется в сообщении.

В ходе подобных рейдов их участники стараются в первую очередь напомнить представителям бизнеса о требованиях в сфере благоустройства и добиться устранений зафиксированных ими недостатков.

Хозяевам торговых заведений выдаются сообщения о наличии на их объектах нарушений правил благоустройства. Если нарушения устраняются, то к административной ответственности нарушители не привлекаются.