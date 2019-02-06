РИАМО – 6 фев. В столичном районе Северный в 2020 году появится новое пожарное депо общей площадью более 4,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В районе Северный на северо-востоке Москвы появится трехэтажное пожарное депо на четыре автомобиля пожарной техники. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году (в 2020 году – ред.)», – сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что общая площадь зданий составит 4360 квадратных метров. На первом этаже депо разместится гараж пожарных автомобилей и технический блок их обслуживания, а также диспетчерская группа. На втором и третьем этажах предусмотрены учебные и административные помещения, кабинет для работы с населением, тренажерный и актовый залы.

По словам Бочкарева, для личного состава оборудуют учебно-спортивную зону с пожарной башней и скалодромом, беговой дорожкой, учебным пожарным гидрантом и водоемом на 2,5 кубометров с площадкой для стоянки пожарного автомобиля. Для личного состава пожарной части предусмотрена парковка для автомобилей.

«Строительство данного пожарного депо по поручению мэра Москвы Сергея Собянина было включено в адресную инвестиционную программу столицы в рамках комплексного развития территории поселка Северный. Оно позволит обеспечить пожарную безопасность района, значительно сократив срок прибытия пожарных расчетов к месту возгорания», – отметил Бочкарев.

Он добавил, что всего до 2021 года в Москве предусмотрено строительство четырех пожарных депо.