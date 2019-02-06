РИАМО – 6 фев. Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина заявил, что его клиенту грозят серьезные осложнения по состоянию здоровья при дальнейшем нахождении в следственном изоляторе, сообщает RT.

«Если Кокорин продолжит находиться в СИЗО, то станет инвалидом. Ему будет проведена замена коленного сустава. Это сказали и итальянские врачи, которые провели операцию. Под домашним арестом у него будет возможность принимать препараты, к нему смогут приходить спортивные врачи», – сказал адвокат Андрей Ромашов на заседании в Тверском районном суде Москвы.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием.

Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Срок содержания Мамаева и Кокорина в столичном СИЗО «Бутырка» истекает 8 февраля. Тверской районный суд Москвы в среду рассматривает вопрос о продлении ареста футболистов.