РИАМО – 6 фев. В 2018 году отремонтировали 112 километров подъездных дорог в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) Подмосковья, работы проводились по соглашению с властью столицы о развитии транспортной инфраструктуры дачных участков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошлом году мы заключили соглашение с Московской областью о развитии транспортной инфраструктуры дачных участков. Большая часть из них принадлежит москвичам», – написал градоначальник в своем Twitter-аккаунте.

По словам Собянина, уже сделали 112 километров подъездных дорог к СНТ.

«В этом году планируем отремонтировать еще 74 километра», – заключил мэр столицы.