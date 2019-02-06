РИАМО – 6 фев. Предприятие «Зеленый щит» попало в реестр недобросовестных поставщиков за невыполнение условий контракта по разработке проекта нормативов образования отходов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Ранее антимонопольное ведомство рассмотрело сведения, представленные войсковой частью № 16660, в отношении ООО «Зеленый щит» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», – отмечается в сообщении.

В связи с нарушением ООО «Зеленый щит» условий исполнения контракта, заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – добавляется в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Зеленый щит» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.