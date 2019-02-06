РИАМО - 6 фев. Работы по благоустройству планируется провести в городах-юбилярах Московской области, в частности планируется благоустроить Власиху, Домодедово, Шаховскую и Раменское, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Также у нас есть отдельная подпрограмма городов-юбиляров, когда города в юбилейные года получают по 200 миллионов рублей, на эти деньги делается благоустройство. На этот год у нас планируется благоустройство Власихи, Домодедова, Шаховской и Раменского», - сказал Хайкин.



Как отмечается в материале к брифингу, в 2019 году в Московской области будут праздновать юбилей девять городов.

Также в 2019 году в Подмосковье запланировано благоустроить 35 территорий. Работы проведут в Зарайске, Кашире, Коломне и других муниципалитетах.