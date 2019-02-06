РИАМО - 6 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ООО «Северная Звезда А&П» в подмосковной Коломне при досмотре срезов цветов хризантем, происхождением Нидерланды, выявили цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.