РИАМО - 6 фев. Столичная полиция закончила производство уголовного дела по обвинению 15 участников организованной группы, руководителей и сотрудников одного из государственных учреждений, в хищении около 20 миллионов рублей под видом трудоустройства граждан, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Фигуранты трудоустроили граждан на массовые должности государственного учреждения, используя личные документы знакомых и иных лиц. В действительности же граждане трудовую деятельность не осуществляли. Однако на указанных лиц оформлялись банковские карты, куда регулярно перечислялась заработная плата. Полученные незаконным способом деньги злоумышленники похитили. Общий материальный ущерб составил около 20 миллионов рублей», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

К уголовной ответственности привлечены 15 граждан – руководители и сотрудники учреждения. В настоящее время уголовное дело направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Двое подозреваемых в хищении газа на сумму более 30 млрд руб объявлены в розыск>>