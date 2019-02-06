РИАМО – 6 фев. Новый президент телеканала ABC Entertainment Кэри Берк не исключает, что популярный сериал «Остаться в живых» может вернуться на экраны, сообщает Газета.ru.

«Да, я хотела бы, чтобы этот сериал («Остаться в живых» - ред.) перезапустили. Это то, что было бы очень интересно увидеть», – сказала Берк.

Но в ближайшее время перезапуск «Остаться в живых» не планируется.

«Остаться в живых» – американский драматический телесериал. В нем рассказывается история пассажиров рейса 815 компании Oceanic Airlines, летевших из Сиднея в Лос-Анджелес, потерпевших катастрофу и оказавшихся на полном мистических тайн и загадок тропическом острове где-то в Океании.