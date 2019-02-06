РИАМО - 6 фев. Ступинский таможенный пост Московской областной таможни перемещен на новые площади и переименован в Селятинский таможенный пост с сохранением ведомственного кода, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

На посту будут оформляться грузы, прибывающие на железнодорожную станцию «Селятино» Московской железной дороги.

«Решение о размещении поста принято в рамках реализации масштабного проекта по созданию крупного экспортно-импортного агрологистического хаба. Он будет включать транспортно-логистическую платформу, высокопроизводительный холодильный комплекс и агропромышленный парк с размещением экспортно ориентированных предприятий», – говорится в сообщении.

Ожидается, что к концу текущей недели на Селятинский таможенный пост прибудет первая крупная партия товара в контейнерном поезде из Китая.