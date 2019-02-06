РИАМО - 6 фев. В прошлом году в Московской области благоустроили свыше 110 общественных территорий, среди них 48 въездных групп, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«В 2018 году у нас было реализовано 114 общественных территорий. Это 58 крупных общественных пространств. Также 48 въездных групп и было благоустроено восемь военных городков», - сказал Хайкин.

Он отметил, что в 2019 году в Подмосковье запланировано благоустроить 35 территорий. Работы проведут в Зарайске, Кашире, Коломне и других муниципалитетах Московской области.

Ранее Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья отметил, что в каждом муниципальном образовании Подмосковья должен появиться благоустроенный парк, программу их создания разработают в регионе. Во многих парках планируют построить карусели, которые будут работать бесплатно.