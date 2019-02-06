РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 на повороте к деревне Валищево столкнулись два грузовых автомобиля, один из них перевозил пропан, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем (6 февраля – ред.) на автотрассе А-107 на повороте к деревне Валищево. Фура столкнулась с грузовым автомобилем, который перевозил пропан. Авария не сильная. В результате столкновения на автодорогу вытекло часть воспламеняющегося вещества – спирта. Сотрудники пожарной охраны его смыли», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП никто не пострадал.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 14:15 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 1,5 километра.