РИАМО – 6 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не собирается выходить с инициативами о замене договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Газета.ru.

«В соответствии с поручением президента, мы сами больше с инициативами в этой области выступать не собираемся. Делали уже это неоднократно», – отметил Песков.

Он подчеркнул, что не может оценить реалистичность американской инициативы.

«Конкретных инициатив от американских партнеров мы не получали», – заключил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, обвинив российскую сторону в невыполнении пунктов документа.

Вашингтон 2 февраля направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД всем сторонам соглашения, однако США оставляют за собой право вернуться к выполнению договора в течение полугода.

Президент России Владимир Путин также подтвердил приостановку участия страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он уточнил, что размещение в Европе американских пусковых установок МК-41 является нарушением ДРСМД.

Договор РСМД – соглашение между Россией (СССР) и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный 8 декабря 1987 года.