РИАМО – 6 фев. Два новых кабинета для встреч заключенных с адвокатами открылись после ремонта в столичном следственном изоляторе «Лефортово», сообщает «Интерфакс».

«Теперь в «Лефортове» есть два новых достаточно просторных кабинета для работы адвокатов с их подзащитными. Надеюсь, что благодаря этим помещениям, очереди адвокатов в изолятор сократятся», – сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Он уточнил, что новые кабинеты полностью не решают проблему с очередями на посещение СИЗО.

Мельников надеется, что в ближайшее время еще несколько дополнительных адвокатских кабинетов появятся в различных столичных СИЗО.

Ранее адвокаты вместе с подзащитными не один раз жаловались на невозможность работы из-за огромных очередей на посещение СИЗО. Больше всего нареканий вызывало СИЗО «Лефортово», куда адвокаты занимают очереди с ночи, но даже тогда могут не попасть к подзащитному.

По словам адвокатов, каждую пятницу им приходится тянуть жребий, чтобы узнать, кто пройдет в «Лефортово» на следующей неделе.