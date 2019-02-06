РИАМО – 6 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Росстат – «серьезная организация» и ее цифры основываются на «глубоком анализе», сообщает Газета.ru.

Росстат опубликовал первую оценку ВВП России за 2018 год, в рамках которой сообщалось, что экономика страны выросла на 2,3%. По словам Пескова, в Кремле эти цифры принимаются к сведению, хотя у властей есть и другие источники для получения экспертного мнения по этому поводу.

«Бывают определенные нюансы, но это требует дополнительного анализа», – сказал Песков о возможных различиях между этими данными.