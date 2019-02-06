РИАМО - 6 фев. В столичной больнице № 51 врачи провели операцию 72-летнему мужчине, удалив из желудка фитобезоар, который образовался из-за частого употребления в пищу хурмы, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Как уточняется в материале, врачи скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу 72-летнего мужчину с жалобами на схваткообразные боли в животе, тошноту, рвоту и задержку стула в течение трех дней.

«Специалисты клиники провели комплексную диагностику и выявили острую тонкокишечную непроходимость. В срочном порядке пациент был прооперирован бригадой опытных хирургов во время которой выяснилось, что причиной непроходимости послужил фитобезоар», – отмечается в материале.

Это конкремент, образующийся в желудочно-кишечном тракте, состоящий в основном из непереваренных растительных волокон и имеющий форму шарика. Зачастую образуются при употреблении в пищу косточек, кожуры ягод и фруктов – хурмы, черешни, винограда, инжира и других.

Выяснилось, что пациент большой любитель хурмы и ее чрезмерное употребление послужило причиной тонкокишечной непроходимости. Операция прошла успешно, пациент был выписан через несколько дней с рекомендациями соблюдения режима питания.

Безоар представляет собой инородное тело, образующееся в определенный отрезок времени преимущественно в желудке. Чаще всего безоары обнаруживаются у жвачных животных, но известно немало случаев их образования в организме человека. Неприятность в виде безоара возникает из-за попадания в желудок веществ, которые в нем не перевариваются, а накапливаются и таким образом образуют инородное тело.