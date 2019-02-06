Самый депрессивный месяц в году – февраль, когда все уже устали от зимы, а в Москве почти ничего не происходит. Катки и новогодние ярмарки сошли на нет, а сезон парков и пикников еще не открыт. Если музеи, бассейны с шарами и рестораны не спасают, стоит что-нибудь расфигачить, провести ночь с котами или даже поговорить о смерти. Обозреватель РИАМО нашла новые способы борьбы с зимней хандрой, которые снимут стресс и помогут дотянуть до весны.

Побить посуду

Где: ул. Арбат, 16; Проспект Мира, ВДНХ, павильон № 55

Сколько стоит: 300 рублей

Самый дешевый способ выпустить пар – побить посуду в специально отведенном для этого месте. Антистрессовые аттракционы «Бей посуду» появились в Москве совсем недавно и уже пользуется популярностью как у девушек, так и у мужчин. Здесь можно не только разбить тарелку об стену вдребезги, но и загадать желание. По задумке создателей проекта, перед тем как разбить тарелку, стоит написать на ней заветное желание, которое обязательно сбудется.

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«Расфигачить» офис

Где: Измайловское шоссе, 73Ж с. 6

Сколько стоит: от 2500 рублей/6 чел. до 15 000 рублей/6 чел.

Для тех, кому одной тарелкой стресс не снять, стоит разбить что-то посерьезнее – в Москве это можно сделать в «Расфигачечной». Сюда можно прийти одному и устроить маленький дебош – разбить кувалдой телевизор, разнести стеллаж с горой посуды, порвать книги, вдоволь поорать и поругаться. Это отличный вариант для празднования Дня святого Валентина, если вы одиноки, или для проводов зимы с компанией друзей. Сюда же можно прийти с коллегами на дебошный тимбилдинг и устроить большой дебош – вместе разгромить офис или комнату, похожую на госучреждение. За дополнительную плату вам дадут «расфигачить» настоящий телевизор, пианино или 5 килограмм посуды.

Провести ночь с котиками

Где: котокафе «Котики и люди» на Проспекте Мира; «Фелинариум» в парке «Сокольники»

Сколько стоит: от 400 до 900 рублей

Еще один внесезонный антидепрессант в Москве – котокафе, где можно покормить котиков, потискать животных и забрать питомца к себе домой. Одно из таких – «Фелинариум», где содержится более 40 пород кошек, которые поднимут настроение даже самым унылым и снимут стресс не хуже, чем расфигачечная. Здесь устраиваются кошачьи поединки, игры с питомцами и экскурсии. Из необычного способа расслабиться – провести с котами целую ночь. Подобная услуга есть в «Котиках и людях» по субботам. В ночь с котами включены 25 котов, кофе, карамель, молоко, чай и мороженое. Есть тарифы для компаний, пар и одиночек.

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Поговорить о смерти

© Группа "Death cafe в Некрасовке" Вконтакте

Где: библиотека им. Некрасова, социальный коворкинг «Благосфера»

Сколько стоит: бесплатно, по записи в группе

Любители острых ощущений и необычных проектов могут снять стресс в «кафе смерти» (Death Cafе́), которое с прошлого года проводит ежемесячные встречи в Москве. Формат мероприятия предполагает уютные разговоры за чашкой чая на «смертельные» темы – о том, что происходит после смерти, как реагировать на попытки суицида родных и близких, и что делать, чтобы не бояться смерти. За столом нет психопатов и экспертов, никто не навязывает свою точку зрения и не определяет заранее тему встречи. О том, как это проходит, мы писали здесь.

Отдохнуть в невесомости

© Группа "Флотаинг" Вконтакте

Где: флоатинг-центры «Эмбрио-флоатинг» , «Флоасис» и др.

Сколько стоит: от 1500 рублей

Из новинок последних лет – релаксация в невесомости, или флоатинг. Процедура представляет собой погружение в специальную флоат-капсулу с водой, в которой концентрация морской соли даже выше, чем в Мертвом море, что позволяет держатся на поверхности, а еще это способ быстро оказаться на море. Рекламные кампании салонов, флоат-клубов и студий обещают за 60 минут снять мышечное напряжение, нервное расстройство, решить проблему нарушения сна, улучшить состояние волос и очистить кожу. Основная фишка – пребывание в капсуле вводит в медитативное состояние, которое можно сравнить с занятиями йогой. Если идти вдвоем, то можно получить скидку.

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Поплавать с акулами

Где: «Крокус Сити» океанариум

Сколько стоит: от 4500 рублей

Морская вода – еще один способ расслабиться. Если нет возможности уехать на море прямо сейчас, то поплавать можно в океанариуме, притом вместе с акулами, скатами и другими экзотическими животными. Для тех, кто никогда не занимался дайвингом, предусмотрено первое погружение в бассейн. За одно погружение здесь можно увидеть многих обитателей морей и океанов – от морского танка до рыбы-наполеон. В качестве дополнительной услуги предусмотрена подводная фото- и видеосъемка.

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