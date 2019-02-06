РИАМО – 6 фев. На космодроме Плесецк провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», сообщает Газета.ru.

Ранее данные о запуске обнародовали в пресс-службе Минобороны России.

«Пуск произошел 6 февраля в 11:31 по московском времени на государственном испытательном космодроме Плесецк. Задачи выполнены в полном объеме», – отмечается в материале.

Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса. Уточняется, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Ранее издание упоминало о том, что министр обороны Сергей Шойгу назвал сроки создания наземного «Калибра» и гиперзвуковой ракеты.