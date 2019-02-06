РИАМО - 6 фев. В Москве открыли новое здание отдела полиции по району Хорошево-Мневники, его площадь составляет 4,8 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В ближайшие годы мы реализуем программу строительства порядка 20 зданий районных отделов внутренних дел, которые сегодня занимают плохо приспособленные помещения. Только в прошлом году было завершено строительство трех зданий ОМВД – в Гольянове, Ховрине и здесь, в Хорошево-Мневниках», – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в новых ОМВД сотрудники получают современные условия для службы, а граждане – возможность обратиться с заявлением и решить другие проблемы в комфортной обстановке.

Новое трехэтажное (плюс подземный этаж) здание ОМВД по району Хорошево-Мневники расположено по адресу: улица Берзарина, дом 35, строение 1, строение 2 (СЗАО). Строительные работы велись с апреля 2017 года по август 2018 года и были выполнены за счет бюджета города Москвы. Ранее райотдел полиции находился по адресу: улица Генерала Глаголева, дом 3 в помещениях, плохо приспособленных для полноценного несения службы из-за слишком малой площади.

Новое административное здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров на улице Берзарина возведено по инди­ви­дуа­льному проекту с учетом специфики работы полиции. Архитектурной особенностью здания является вогнутый фасад, хорошо просматривающийся с улицы Берзарина. Здание облицовано плитами темно-коричневого клинкера, которые в сочетании с витражным остеклением создают современный облик отдела полиции в панораме улицы.

Отдел полиции в Хорошево-Мневниках оснащен сов­ременными инженерными системами, укомплек­то­ван мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.

В здании созданы комфортные условия для несения службы сотрудниками полиции, в частности, имеются подразделение криминальной полиции (отделение уголовного розыска); зал собраний на 150 мест – с мультимедийным комплексом для проведения совещаний с помощью видеоконференцсвязи, для демонстрации кинофильмов; стрелковый тир; спортивный зал; столовая на 120 мест и подземная автостоянка на 17 машино-мест.

В здании установлена система выявления диверсионно-террористических средств, которая включает пункты досмотра на входах в здание и на въездах на территорию ОМВД, а также специальное оборудование – металлодетекторы, рентгено-телевизионный интроскоп, ионно-дрейфовые детекторы взрывчатых веществ, устройство локализации взрывоопасных предметов, установка радиационного контроля, дозиметры-радиометры.

Выполнено благоустройство прилегающей территории. Во дворе здания отдела полиции обустроена спортивная площадка для сотрудников.

Заселение нового здания на улице Берзарина было осуществлено в январе 2019 году. В здании несут службу 208 сотрудников отдела полиции по району Хорошево-Мневники. Проектировщик – АО «Сатурн». Генподрядчик – ООО СФ «СМУ-10».