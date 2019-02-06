РИАМО – 6 фев. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал сообщения о «минировании» в столице «провокациями», пишет Газета.ru.

По его словам, спецслужбы в этой ситуации выполняли все необходимые действия.

«Это, к сожалению, тот случай, когда технологические достижения, развитые коммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам и провокаторам», – отметил Песков.

Накануне по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». Звонки и сообщения о бомбах поступили в адрес 220 объектов в ЦФО, 137 из них находятся в Москве. Ни одно из сообщений не подтвердилось.