РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 фев. Шестнадцать новых школ и пристроек планируют построить в подмосковной Балашихе до 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«За пять лет мы планируем построить в Балашихе 16 школ и пристроек. Три из них уже спроектированы – это большая школа в микрорайоне Первомайский на 1100 мест, пристройки к школам на улице Летной (в микрорайоне Авиаторов – ред.) на 400 мест и на улице Юннатов (в микрорайоне Железнодорожный – ред.) на 600 мест», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в сентябре нынешнего года школу откроют в микрорайоне Центр-2. Ее площадь составит более 18 тысяч квадратных метров. Там будут располагаться два спортзала, игровые комнаты, классы для занятий. На территории образовательного учреждения оборудуют спортивную площадку с футбольным полем.

С 2013 года в Балашихе открыли 13 школ по губернаторской программе «Образование Подмосковья».