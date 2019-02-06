РИАМО - 6 фев. С 23 февраля скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие между Москвой, Орлом и Курском, станут дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции «Ясная Поляна» в Туле, которая является ближайшей остановкой к музею-усадьбе Льва Толстого, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Добраться до Ясной Поляны можно будет на поездах №721 Москва – Курск (отправлением из Москвы в 08:30) и №724 Курск – Москва (из Курска в 17:05), которые выполняют рейсы в пятницу, субботу и воскресенье. А с понедельника по четвергам там будут останавливаться поезда №725 Москва – Орел (в 08:30) и №726 Орел – Москва (в 18:44)», – говорится в сообщении.

Станция расположена в черте города Тулы и является объектом культурного наследия народов России федерального значения, на ее территории открыт музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», а недалеко от станции расположен музей-усадьба Льва Толстого.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).

Оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 90 суток, что позволяет заранее планировать свои поездки.