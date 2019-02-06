РИАМО - 6 фев. После смерти российского рэпера Децла, пик популярности которого пришелся на начало 2000-х годов, в интернете появились объявления о продаже старых альбомов артиста, стоимость лотов достигает 10 тысяч рублей.

Так, на площадке Avito есть несколько объявлений о продаже кассет и компакт-дисков с записями Децла. За аудиокассету с дебютным альбомом 2000 года «Кто? ты» просят 10 тысяч рублей – сейчас в Москве доступно два таких предложения с одинаковой ценой. За аналогичную сумму можно купить лицензионный CD с третьим альбомом артиста Detsl a.k.a. Le Truk, вышедшим в 2004 году. Диск «Кто? ты» обойдется дешевле – в 3 тысячи рублей.

Кроме того, москвичи выставили на продажу и другие предметы, которые могут быть интересны поклонникам рэпера. Например, за 500 рублей покупателям предлагают значок с фото Децла из 2000-х, за 100-500 рублей можно купить раритетный журнал с публикацией о музыканте.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ. Прощание с музыкантом состоялось в среду в Москве.