РИАМО - 6 фев. Около 6 тысяч пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения получили помощь в отделении неотложной неврологии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в столице за пять лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

В феврале отделение неотложной неврологии Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы отметило пятилетний юбилей.

«Институт Склифосовского является ключевым в сети региональных сосудистых центров в Москве. За пять лет работы отделения неотложной неврологии медицинскую помощь здесь получили почти 6 тысяч пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения», - сказал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он уточнил, что в отделении есть все условия для оказания комплексной медицинской помощи пациентам с инсультами, вплоть до реабилитации и психологической помощи пациентам и их родственникам.

«В отделении разработан мультидисциплинарный комплекс мероприятий, направленный на восстановление утраченных функций у больных, перенесших инсульт. С первых суток нахождения пациента в неврологическом отделении с ним начинают работу нейропсихологии, логопеды, специалисты по лечебной физкультуре и физиотерапевты. В реанимации ежедневно работают логопеды, инструкторы ЛФК, нейропсихологи, специалисты диагностических служб», - добавляется в материале.

Комплекс восстановительных мероприятий включает двигательную реабилитацию с помощью роботизированного оборудования и специальных тренажеров, физиотерапевтическую реабилитацию, нейропсихологическую реабилитацию и терапию, направленную на преодоление нарушений речи, внимания и мышления.

Кроме клинической практики в отделении ведется активная научная и образовательная деятельность. За пять лет здесь были разработаны протоколы обследования пациентов с криптогенным инсультом, головокружением, дисфагией, спастичностью конечностей, которые теперь активно используются в клинической практике.

«Исследования в области криптогенного инсульта дают возможность совершенствовать систему поиска причин инсультов. Сейчас при помощи специальных методов обследования мы можем у 80% пациентов найти причину инсульта. Это позволяет назначить им препараты или методы вторичной профилактики, чтобы избежать инсульта в будущем», - отметил директор научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 30 коек начало свою работу в феврале 2014 года. В отделении имеются все необходимые помещения для комфортного пребывания больных, а также оказания им высококвалифицированной диагностической и лечебной помощи.

Медицинский персонал отделения состоит из высококлассных специалистов, имеющих большой опыт и медицинский стаж в обследовании и лечении пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.