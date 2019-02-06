РИАМО – 6 фев. Расчетный центр разместил полную информацию о многоквартирном доме на Юбилейной улице Серпухова на портале ГИС ЖКХ по предписанию Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

ООО «МосОблЕИРЦ» из городского округа Серпухов исполнило предписание Госжилинспекции. Представители расчетного центра не разместили платежные документы по многоквартирному дому №2 по улице Юбилейная в ГИС ЖКХ. Данное нарушение было выявлено жилищными инспекторами в ходе детальной документарной проверки.

«Как установили жилищные инспекторы, между управляющей организацией ООО «ЕДС Серпухов+» и ООО «МосОблЕИРЦ» был заключен договор об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги, в рамках которого ООО «МосОблЕИРЦ» обязано размещать сведения о данном доме на уполномоченном правительством Российской Федерации официальном портале ГИС ЖКХ», – уточнил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По итогам проверки организация получила предписание об устранении нарушения стандарта раскрытия информации. В установленные областным надзорным ведомством сроки ООО «МосОблЕИРЦ» отчиталось в исполнении выданного ранее предписания.

В ходе контрольной проверки государственными жилищными инспекторами установлено, что платежные документы по вышеуказанному многоквартирному дому размещены в информационной системе ГИС ЖКХ в полном объеме.