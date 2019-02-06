РИАМО - 6 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя префекта Северного административного округа города Олега Попова, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Освободить Попова Олега Валерьевича от замещаемой должности заместителя префекта Северного административного округа города Москвы и уволить с государственной гражданской службы по собственной инициативе», - говорится в документе.

Попов родился в 1970 году в городе Апрелевка Московской области. В 2013 году был назначен на должность заместителя префекта Северного округа.