РИАМО - 6 фев. Торговый центр «Европейский» на западе столицы продолжает работу в штатном режиме, информация об эвакуации не соответствует действительности, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ТЦ.

«ТЦ «Европейский» работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили об эвакуации торгового центра в связи с анонимным звонком о «минировании» здания.

Накануне по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». Звонки и сообщения о бомбах поступили в адрес 220 объектов в ЦФО, 137 из них находятся в Москве. Ни одно из сообщений не подтвердилось.