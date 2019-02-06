РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 6 фев. В подъезде многоквартирного дома по улице Молодежная в Жуковском поменяли лампочки и привели в порядок места общего пользования, ранее проверку в подъезде провели сотрудники Госжилинспекции Подмосковья после жалобы жителей дома, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Госжилинспекторы провели внеплановую проверку в отношении деятельности управляющей организации ООО «Теплоцентраль-ЖКХ». Они выявили, что на лестничных площадках дома №34 корпуса 1 по улице Молодежная частично отсутствует освещение, а в местах общего пользования уборка производится нерегулярно.

«В ходе выездной проверки жилищные инспекторы нашли подтверждение фактам, которые изложили собственники. Было зафиксировано, что места общего пользования загрязнены, освещение частично отсутствует. Управляющей компании предписали менее, чем за месяц устранить выявленные нарушения», – говорится в сообщении.

По словам руководителя надзорного ведомства Вадима Сокова, проверка показала, что ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» привела подъезд в порядок.

«Но что мешало сотрудникам УК осуществить уборку и отремонтировать осветительные приборы до прихода инспекторов? Призываю все управляющие организации Подмосковья быть внимательнее к своей работе и не дожидаться недовольства жителей и визита инспекторов», – заключил Соков.