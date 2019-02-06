РИАМО - 6 фев. Сведения в отношении ООО «Энергопроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения фирмы от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Сведения о нарушении предоставило академия управления МВД РФ «Болшево». Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. Однако ООО «Энергопроект» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

«Филиалу федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления МВД РФ «Болшево» поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку оборудования, приборов КИП и материалов для котельной учреждения», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки, отмечается в материале.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Энергопроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.