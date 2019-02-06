РИАМО – 6 фев. С начала года Госадмтехнадзор помог устранить 49 нарушений в содержании теплотрасс в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках надзорной деятельности сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проводят сезонную операцию «Теплотрасса», направленную на контроль за состоянием наземных объектов теплоснабжения и прилегающих к ним территорий.

«Так, за январь благодаря действиям инспекторов ведомства устранено 49 повреждений на участках теплосети в 36 муниципальных образованиях Подмосковья. По три дефекта изоляции на участках теплотрассы было устранено в городских округах Коломенский, Павловский Посад, Ликино-Дулево и Наро-Фоминский», – отмечается в сообщении.

В Озерах, Чехове, Богородском и Балашихе также была восстановлена целостность двух наземных участков теплотрассы в каждом муниципалитете.

«По требованию службы ведомства, осуществлявшие ремонтные работы ведомства также провели необходимые мероприятия, повысившие безопасность работ: в некоторых случаях установлено дополнительное ограждение и оборудован защитный короб, который препятствует свободному доступу к коммуникациям», – заключается в материале.