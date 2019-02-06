РИАМО – 6 фев. Владельца сельхозугодий в городском округе Истра оштрафовали на 10 тысяч рублей за распространение сорной растительности на участке по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее была проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания на земельном участке сельскохозяйственного назначения, площадью 23,03 гектара. Участок принадлежит на праве долевой собственности Н.Н. Байдакову и расположен в городском округе Истра.

«Во время проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены мероприятия по ликвидации зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, не разработана и не представлена информация по устранению нарушений земельного законодательства, выявленных при проведении проверки, которая предусмотрена законом», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении Н.Н. Байдакова был составлен протокол об административном правонарушении и материалы административного дела переданы в судебный участок №62 в городском округе Истра.

«Решением мирового суда Н.Н. Байдаков привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», – заключается в материале.