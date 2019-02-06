РИАМО - 6 фев. Количество туристов в подмосковных Коломне, Зарайске, Истре и Серпухове ежегодно увеличивается на 10-20%, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Московская область – это очень большой регион. Несколько лет назад было принято решение правительством области, что будет несколько приоритетных направлений внутри Подмосковья, где будут развить туризм. Это Коломна, Зарайск, Истра, «Новый Иерусалим» (музейно-выставочный комплекс в Истре – ред.), Серпухов на северном направлении. Мы видим, что увеличение потока на этих приоритетных направлениях каждый год происходит от 10% до 20%», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что по традиции туристы едут в Подмосковье, чтобы провести короткий или длинный уикенд.

«Здесь по сравнению с прошлым годом стоимость такого отдыха выросла больше чем на 15%. Мы по итогам этого года ожидаем некую стагнацию в этом сегменте», - добавила Ломидзе.

По ее словам, в Московской области можно развивать все виды туризма - от поездок на уикенд, отдыха в санаториях, гостиницах, пансионатах и турбазах до выезда на охоту и квесты.