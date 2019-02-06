РИАМО - 6 фев. Несколько новых съездов появится на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, работы по реконструкции шоссе завершат в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Развязка МКАД и Волоколамского шоссе устроена по устаревшему «клеверному» типу, сейчас она работает на пределе своей пропускной способности. Новые съезды помогут обеспечить непрерывное движение на данном участке. Как сообщил ранее мэр Сергей Собянин, все работы по реконструкции шоссе планируют завершить в 2021 году», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В рамках реконструкции будет построен боковой проезд Волоколамского шоссе из области в центр – на нем будет организовано по две-три полосы движения. На пересечении шоссе и МКАД будет организовано по пять полос в каждую сторону, а также три полосы по боковому проезду. Под путепроводом в сторону центра основной ход шоссе будет реконструирован до трех полос движения в каждую сторону.

Также проект планировки предполагает возведение боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД, строительство разворотной эстакады с внутренней на внешнюю сторону МКАД. Помимо этого, будут построены и реконструированы право- и левоповоротные съезды транспортной развязки как на эстакаде, так и на уровне земли.

Сейчас в начале Волоколамского шоссе уже построен крупнейший в Москве Алабяно-Балтийский тоннель. Его длина составляет почти 3 километра. Это самое сложное инженерно-техническое сооружение мира, построенное в мегаполисе: его проложили под землей на глубине порядка 30 метров.