РИАМО – 6 фев. Дочь Юрия Башмета Ксения, чья квартира сгорела при пожаре в центре Москвы, от полиции не скрывается, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что Ксению ищут полицейские. Пожар, по некоторым данным, начался именно с ее квартиры.

«Во вторник ее опросил следователь в качестве свидетеля, от полиции она не скрывалась», – сказал источник агентства в правоохранительных органах Москвы.

Представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила, что дочь Башмета допросили наряду с другими жильцами.

В ночь на 4 февраля в одной из квартир жилого дома в центре столицы на Никитском бульваре произошло возгорание, в результате которого погибли восемь человек, среди которых двое детей.

По сведениям ряда СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В расследовании принимают участие криминалисты Центрального аппарата СКР.

Пожар в «звездном доме» в Москве. ВИДЕО>>