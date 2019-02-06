РИАМО - 6 фев. В Москве завершилась церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, более известным как Децл, в последний путь музыканта проводили продолжительными аплодисментами, передает в среду корреспондент РИАМО.

Среди пришедших на прощание коллег по цеху были рэперы Лигалайз и Батишта. Также проводить Децла в последний путь пришел певец и композитор Аркадий Укупник.

В конце церемонии, которая продолжалась около полутора часов, многие из присутствующих сказали добрые слова в память об исполнителе. Завершилось прощание продолжительными аплодисментами в память об артисте.

Похороны Децла по решению родственников пройдут в закрытом режиме. Артиста похоронят на Пятницком кладбище.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ.

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известные песни Децла – «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь».