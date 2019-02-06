РИАМО - 6 фев. В городском округе Ступино бывший начальник хозяйства муниципального унитарного предприятия признан виновным в халатности, повлекшей гибель ребенка на детской площадке, мужчина приговорен к двух годам условно, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Бывший начальник хозяйства МУП «Производственно-технического объединения ЖКХ» признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 8-летней девочки на детской игровой площадке. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 мая 2017 года на детской площадке у одного из домов на улице Советской села Старая Ситня. Девочка упала, катаясь на качели, после чего, возвращающимся по инерции сиденьем качели ей был причинен удар по голове. От полученных повреждений ребенок погиб на месте.

Следствие установило, что бывший начальник хозяйства МУП ПТО ЖКХ не обеспечил надлежащего исполнения своих должностных обязанностей по техническому обслуживанию и эксплуатации детского игрового комплекса – качелей «Гамак».

На стадии предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.