РИАМО - 6 фев. Из-за оттепели в начале феврале в Москве и Подмосковье начали активно таять сугробы, высота снежного покрова уменьшилась на 16 сантиметров в столице и на 9 сантиметров в Павловском Посаде, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Несколько дней с оттепелью в Москве и высота снежного покрова уменьшилась. Утром 6 февраля на станции ВДНХ снега осталось 33 сантиметра. А в воскресенье, 3 февраля, было еще 42 сантиметра. На сегодняшнее утро самый высокий снег в Павловском Посаде, 48 сантиметров», - говорится в сообщении.

Меньше всего сугробов стало на севере столицы, в районе Сельскохозяйственной академии, 27 сантиметров. В центре столицы высота сугробов составляет 35 сантиметров.

«Ближайшие дни, почти до самого конца текущей недели, ожидаются слабо морозными. Возможны осадки в виде небольшого и умеренного снега. Из-за этого снега опять немного должно прибавиться», - добавляется на сайте.

Первый месяц 2019 года в Подмосковье и Москве оказался теплее средних многолетних значений на 2-3 градуса, всего в январе выпало свыше 160% от месячной нормы осадков.

Высота снежного покрова на ВДНХ в течение месяца увеличилась с 24 до 49 сантиметров, наибольшей высоты снежный покров достиг утром 28 января. Наибольшая высота снега к концу месяца отмечалась в Павловском Посаде - 57 сантиметров, а значительно меньше сугробы были в Можайске - 21 сантиметр.