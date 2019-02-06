РИАМО – 6 фев. Подмосковный методический автобус готов совершить первый рейс в этом году, с его помощью лучшие педагоги региона, посещая различные муниципалитеты, проводят в школах семинары и делятся методиками обучения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.
Она напомнила, что в рамках проекта «Методический автобус» лучшие подмосковные учителя и директора посещают различные муниципалитеты и делятся передовым педагогическим опытом с коллективами общеобразовательных организаций.
«В 2018 году в проекте приняли участие более 2 тысяч учителей из Подмосковья. В рамках выездов члены клуба «Педагог года Подмосковья» и клуба директоров региона провели мастер-классы и практические занятия, направленные на повышение профессиональных педагогических и управленческих компетенций», – дополнила Забралова.
Проект «Методический автобус» реализуется в Подмосковье с 2018 года.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии