РИАМО – 6 фев. Подмосковный методический автобус готов совершить первый рейс в этом году, с его помощью лучшие педагоги региона, посещая различные муниципалитеты, проводят в школах семинары и делятся методиками обучения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.

«Проект «Методический автобус» совершит первый выезд в 2019 году. С 7 по 8 февраля он будет работать в городских округах Орехово-Зуево, Ликино-Дулево и Шатура. Ожидается участие более 450 педагогов и директоров подмосковных школ», – сказала Забралова.

Она напомнила, что в рамках проекта «Методический автобус» лучшие подмосковные учителя и директора посещают различные муниципалитеты и делятся передовым педагогическим опытом с коллективами общеобразовательных организаций.

«В 2018 году в проекте приняли участие более 2 тысяч учителей из Подмосковья. В рамках выездов члены клуба «Педагог года Подмосковья» и клуба директоров региона провели мастер-классы и практические занятия, направленные на повышение профессиональных педагогических и управленческих компетенций», – дополнила Забралова.

Проект «Методический автобус» реализуется в Подмосковье с 2018 года.