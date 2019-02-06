РИАМО - 6 фев. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили сотрудники Главного управления МВД России по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области, принимавшие активное участие в обеспечении законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Подмосковья и за достижение высоких показателей по снижению уровня преступности в регионе, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей каждому», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017 – 2021 годы» Минсоцразвития области оказало дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат сотрудникам Главного управления МВД Российской Федерации по Московской области на сумму 15,45 миллиона рублей.

Число зарегистрированных преступлений на территории Московской области за пять лет сократилось более чем на 20%, стало меньше убийств, изнасилований, разбоев и грабежей. Также сократилось число мошенничеств.