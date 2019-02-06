РИАМО - 6 фев. Подмосковные власти планируют дополнительно выделить 100 миллионов рублей на поддержку производителей высококачественных кормов, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду губернатор приехал с рабочим визитом в городской округ Озеры, где посетил новую молочно-товарную ферму в деревне Сеньково.

«Сегодня в докладе министра сельского хозяйства Московской области звучало предложение поддержать высококачественные корма. Такое решение мы будем принимать, дополнительно будем выделять 100 миллионов рублей, чтобы продуктивность стада в Московской области повышалась», - сказал Воробьев.

Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщала, что в бюджете Московской области на 2019 год заложено почти 800 миллионов рублей на мероприятия по поддержке молочной отрасли.