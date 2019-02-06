РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Следователи подмосковного Подольска устанавливают обстоятельства смерти 3-летнего ребенка от черепно-мозговой травмы, мальчик проживал в семье опекунов, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Двадцать девятого января 2019 года в приемное отделение Подольской детской городской больницы поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Мальчик был в коме. Не приходя в сознание, ребенок скончался в больнице 4 февраля.

«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть», – сказала Врадий.

Согласно предварительным данным эксперта, причиной смерти мальчика явилась закрытая черепно-мозговая травма, образовавшаяся не менее чем от шести травматических воздействий в область головы и лица.

Установлено, что ребенок проживал с опекунами, у которых трое своих детей, еще трое детей 6, 3 и 1,5 лет находятся под опекой.

В ходе допроса опекун ребенка заявила следователю, что мальчик во время купания упал в ванной, вследствие чего и получил травму.

Следователем запланировано проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Из органов опеки запрошен ряд сведений, в том числе о визитах в данную семью.