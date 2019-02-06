РИАМО – 6 фев. В феврале самыми популярными у россиян направлениями для отдыха стали ОАЭ, Мексика и Доминикана, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«По февральским направлением наибольшее предпочтение отдается Объединенным Арабским Эмиратам и Мексике, куда спустя очень много лет были поставлены чартеры. Также в лидерах Доминиканская республика, Индия, Вьетнам и Таиланд», – сказала Ломидзе.

Она добавила, что по российским курортам на февраль стал разнонаправленным, в зависимости от регионов. К примеру, регионы Урала и Сибири больше направляются на свои горнолыжные курорты, такие как Шерегеш.

Для центрального и северо-западных округов страны самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края.