РИАМО - 6 фев. Полицейские задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся террористическом акте, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что на одном из вокзалов столицы готовится противоправное деяние. По указанному адресу незамедлительно были направлены оперативные службы. В ходе проверки здания и прилегающей территории, предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.

«В результате проверки сотрудники полиции по месту жительства на Дубининской улице задержали подозреваемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.