РИАМО - 6 фев. Около 360 врачей, учителей, молодых ученых, тренеров смогут купить квартиры по программе «Социальная ипотека» в 2019 году, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Она отметила, что в 2018 году врачи, учителя, молодые ученые, тренеры получили около 500 свидетельств по программе «Социальная ипотека».
Жители Подмосковья получили 1 252 свидетельства по программе «Социальная ипотека» с момента старта программы в 2016 году.
Программа «Социальная ипотека» создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлена на укрепление кадрового состава организаций региона в сфере здравоохранения, образования, науки и промышленности.
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