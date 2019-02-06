РИАМО - 6 фев. Около 360 врачей, учителей, молодых ученых, тренеров смогут купить квартиры по программе «Социальная ипотека» в 2019 году, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Социальная ипотека - ее реализация стала возможна благодаря инициативе губернатора Московской области, реализуется с 2017 года. Финансируется из бюджета Московской области, только 1% финансируют муниципалитеты. На этот год планируем помочь 360 семьям», - сказала Федотова.

Она отметила, что в 2018 году врачи, учителя, молодые ученые, тренеры получили около 500 свидетельств по программе «Социальная ипотека».

Жители Подмосковья получили 1 252 свидетельства по программе «Социальная ипотека» с момента старта программы в 2016 году.

Программа «Социальная ипотека» создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлена на укрепление кадрового состава организаций региона в сфере здравоохранения, образования, науки и промышленности.