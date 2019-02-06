РИАМО - 6 фев. Объем малоэтажного жилого строительства вырос почти до 4 миллионов квадратных метров в Подмосковье, тогда как объем ввода многоквартирного жилья сократился почти на миллион квадратных метров в 2018 году, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«По сравнению с 2017 году объем ввода многоквартирного жилья в 2018 году снизился почти на миллион квадратных метров - до 4,9 миллиона квадратных метров, но малоэтажное строительство возросло до 3,7 миллиона квадратных метров», - сказала Федотова.

Она отметила, что в 2018 году утверждено 35 проектов планировок территорий для размещения жилой застройки.

В Московской области по итогам 2018 года было введено в эксплуатацию больше всего жилых домов по стране, показатель региона базируется на отметке в 11,7%, всего же в эксплуатацию в РФ введены 1070,6 тысяч квартир.