РИАМО – 6 фев. Минфин РФ нашел способ борьбы с нелегальными производителями парфюмерии, для этого с 1 июля в стране могут ввести новый акциз на парфюмерно-косметическую продукцию, пишет в среду газета «Известия».

«Законопроект уже направлен в правительство. Размер акциза составит 523 рубля за 1 литр безводного спирта. Легальные производители смогут получить налоговый вычет в размере сбора, а для нелегальных цена этилового спирта повысится, что сделает изготовление алкогольного суррогата невыгодным», - отмечается в статье.

По данным издания, изготовители смогут получить налоговый вычет, но после списания спирта в производство, а также документального подтверждения факта его использования для изготовления парфюмерно-косметической продукции.

«Предусмотрен такой порядок, что производителям не придется сначала уплачивать акциз и только через какое-то время получать вычет. При предоставлении подтверждающих документов об использовании спирта по назначению никакие выплаты не будут производиться в принципе», - отметил сотрудник Минфина.

Среди таких документов должно быть и выданное налоговой службой свидетельство о регистрации организации, которой разрешено использовать этиловый спирт при производстве. Такую бумагу могут получить лишь легальные заводы. Таким образом, недобросовестным производителям придется уплачивать акциз с приобретенного спирта. Это должно существенно повлиять на цену контрафактной и фальсифицированной продукции - использование этилового спирта недобросовестными производителями станет экономически невыгодным.

Законопроект будет принят и вступит в силу с 1 июля 2019 года, сказано в тексте документа, разосланном компаниям для ознакомления. Новые меры должны сократить потребление населением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции не по назначению.

«Для легальных производителей изменения являются благоприятными, пока нет оснований говорить о каких-либо рисках для них», — подчеркнул руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев.

Он отметил, что получение спирта изготовители будут подтверждать различными документами, например, актом приема-передачи товара. Так как процедура не включает непосредственное перечисление акциза, это не приведет к лишним операциям по движению денежных средств, добавил юрист.