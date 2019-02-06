РИАМО - 6 фев. На территории столичного спорткомплекса «Лужники» с мая заработают скалодром, высотный веревочный парк и зиплайн – устройство для любителей экстремального спуска, сообщил генеральный директор АО «Лужники» Александр Пронин.

В интервью «Российской газете», опубликованном в среду, Пронин отметил, что под самой крышей «Лужников» находится километровая обзорная площадка, с которой как на ладони видна вся Москва.

«А в мае, когда заработает зиплайн, с площадки можно будет спуститься вниз по стальному канату с помощью карабина - с высоты почти 30 метров и со скоростью спуска около 40 километров в час», - сказал Пронин.

По его словам, зиплайн будет работать для всех желающих, как и скалодром, который почти построен.

«Он (скалодром – ред.) состоит из пяти 5-метровых тренировочных гор и одной 12-метровой. Есть у нас и высотный веревочный парк с четырьмя уровнями сложности, вмещающий одновременно до 160 человек. Все активные развлечения будут готовы к маю», - добавил Пронин.

Он также сообщил, что в футбольных школах «Лужников» занимаются более 1,2 тысячи юных спортсменов. Скоро свою школу откроет парижский ФК «Пари Сен-Жермен», для учеников этой школы уже построен шатер.

В следующем сезоне в «Лужниках» можно будет покататься на лыжах. Для этого оборудуют трассы, движение по которым станет всепогодным. Появятся также прокат лыж и кафе, где после катания можно будет попить горячего чая.