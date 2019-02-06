РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 фев. В результате пожара в подмосковном Красногорске пострадало шесть квартир, сообщил начальник отдела гражданской обороны, проводится адресная работа с пострадавшими, сообщил начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципалитета Игорь Куркин.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Пионерской в Красногорске поступило в 17:28 пятого февраля. В 17:32 первое пожарное подразделение прибыло к месту пожара. Пожар был локализован в 20:31 и ликвидирован в 21:23. Из горящей квартиры на втором этаже пожарные вынесли двух девочек в возрасте 3 и 4 лет. Позже дети скончались в реанимационном отделении Красногорской больницы №1.

«В результате пожара пострадало шесть квартир, в которых проживали 18 граждан», – сказал Куркин.

Он добавил, что оперативный штаб, организованный после происшествия, работает в отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации на улице Речной, дом №19.

«Проводится адресная работа с пострадавшими, с жителями и общественниками, которые готовы оказать им помощь», – пояснил Куркин.

По словам начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Красногорск Александра Ремпеля, в настоящее время дом обесточен и отключен от газа.

«Администрация городского округа предпринимает необходимые мероприятия, направленные на восстановление нормальной жизнедеятельности жилого многоквартирного дома», – отметил Ремпель.