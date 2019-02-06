РИАМО - 6 фев. Церемония прощания с российским рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) началась в морге Центральной клинической больницы в Москве, проводить музыканта в последний путь пришли его близкие и поклонники, передает в среду корреспондент РИАМО.

Похороны Децла по решению родственников пройдут в закрытом режиме. Артиста похоронят на Пятницком кладбище.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ.

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известные песни Децла – «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь».